台灣紙業（1902）宣布，董事會同意大股東余美玲家族新誠資產管理提議透過股份轉換的私有化下市案。董事長余美玲的配偶，即為京城銀董事長戴誠志，3月9～10日經由集中市場交易取得4,237張持股，累計持股達29.45％。

台紙成立至今將近74年，董事會決議於4月16日召開臨時股東會討論股份轉換案，轉換基準日暫訂於6月1日，以目前董事長余美玲家族的主要股東持股來看，掌握股數應可望順利召開臨時股東會。

台紙發言人郭席揚表示，外界有認為該案涉及土地開發價值，「台紙的廠區皆屬於工業用地，用住商開發價格估價恐怕是過高了，而且之前要賣台南廠也未售出，設備都還在原處，屆時都要計算遷廠設備等地清理費用。」

至於是否有訂定三年、五年將現有的娛樂（高爾夫球場）、紙器與化工事業三部分分拆上市，「有可能，但目前沒有計畫。」郭席揚說。

台紙台南新營廠。（圖／報系資料照）

台紙宣稱對於新誠公司提出之每股20.8元轉換價格，除了是近10年來的相對高檔股價，同時較去年第三季每股淨值15.64元更有高達三成以上的溢價幅度，考量到台紙近5年來營運表現始終處於牛步，除了兩年前處分不動產利益以外，三大本業營運表現每股稅後盈餘(EPS)難有全年超過1元以上成績，現又面臨新冠肺炎造成全球經濟高度不確定性的營運風險，因此認為新誠公司提出超過20倍本益比以上的轉換價格，應符合全體股東與利害關係人的最佳權益。

台紙發言人郭席揚表示，近年來公司持續在旗下新營廠舊有廠房、設備基礎上，積極推動化工事業轉型，生產包括氫氧化鉀（KOH）、碳酸鉀（K2CO3)等酸/鹼類化工製品，公司整體營運雖在經營團隊、董事會成員發揮專長下走出虧損困境。

只是當前各事業體經營挑戰依然存在，不容易有短期間內突破產業競爭的營運表現，尤其目前全世界經濟受到新冠肺炎疫情影響，從製造業供應鏈斷鏈、延伸至零售銷售的景氣下滑風險又在步步進逼，考量到全體股東最大權益及保障，公司在超過市場、同業本益比的轉換價格基礎上推動私有化下市，有機會降低股東受到未來不確定風險可能產生的衝擊。

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(中時電子報)