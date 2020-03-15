日前一名六旬婦人到藥局買口罩，因藥劑師還錯健保卡而引發下跪道歉風波。資深媒體人黃光芹對此在臉書上痛罵，「良心給狗吃了？是不是也得向藥師下跪，用以謝罪？這種惡人，一定得好好治治」。

聽聞有人破口大罵，強逼藥師一事，黃光芹氣炸了，她在臉書上發文指出，媒體均以「老」婦稱之，是濫用同情心。「60多歲而已，哪裡老了？使壞時，倒是精力旺盛！這種惡人，一定得好好治治。」她痛批「這種惡人一定得好好治治」。

黃光芹也質問，疫情來了趕製口罩錯了嗎？藥房藥師每天包口罩以一當百，欠你們的嗎？若是自己的兒女，會叫人下跪嗎？這種惡人，還有臉叫人跟妳嗑頭，妳受得起嗎？

「至今都未出面道歉，良心給狗吃了？」黃表示婦人没一聲謝謝已經過分了，還撒野耍狠，「誰欠妳的？」她對婦人喊話：「若用妳的標準，妳是不是也得向藥師下跪，用以謝罪？」

這名藥師今天與藥師公會出面開記者會，藥師表示自己對造成社會紛擾感到抱歉，但對於婦人是否要求她下跪及原不願意原諒對方，則沒有回應。

(中時電子報)