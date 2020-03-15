上周的全球股市，除了持續籠罩在新冠肺炎疫情擴散的恐慌情緒外，OPEC+減產協議破滅衝擊，暴跌的油價更讓市場雪上加霜，持續崩跌，利空齊發下，周五台股開盤甚至一度暴跌近8百點，不料盤中全球股市展開逆轉行情，美股電子盤、日韓股市強彈，台股也在權值股拉抬之下，收盤雖然仍下跌293點，不過技術面收了一根帶有止跌意味的爆3036億元大量的長下影線K棒。

就個股表現而言，由於幾近系統性風險，整周僅有32檔勉強維持上漲，主要是營收成長、法人買超的個股，如台耀(4746)上漲10.48%、金像電(2368)上漲8.71%、世紀鋼(9958)上漲7.24%等，下跌家數則多達近1700家，即使是之前最強的防疫族群也無一倖免，熱映(3373)大跌37.83%、高端疫苗(6547)重挫25.58%等。

周五各國政府同步展開積極救市的決心，先是下午大陸人行宣佈降準放水5500億元人民幣，美股也在川普總統宣佈美國進入國家緊急狀態之下，尾盤道瓊指數飆漲1985點收盤，全球股市醞釀止跌契機，但就1月的高點下跌以來，已超過2008年金融海嘯的跌幅。

由於短線跌幅過大，本周可望展開跌深反彈、修正大幅負乖離的反彈行情，但就趨勢而言，長線多頭架構已被破壞，檢視技術面的反壓區，先是3月13日的空方缺口、3月12日的長黑K棒，以及2月以來的箱型整理區，和多道下彎的均線，1月30日紅盤的跳空爆量長黑K，更是重上加重的關卡，面對這些壓力區，多方必須要更努力，才有機會向上挑戰。

展望本周行情，投資人應特別檢視手中持股強弱，或許反彈過程，個股無論強弱好壞都會同步上漲，但位階弱於大盤、上檔有均線蓋頭反壓、法人持續賣超的個股，反彈力道恐不如預期，反彈結束後，更會是另一波下跌行情的重災區，請務必趁機汰弱留強。

選股方面，官股護盤重心的權值股，尤其是產業龍頭股，當外資賣壓減緩，或轉為買超時，會是首先會回補的族群，例如19日將除息2.5元的台積電，站穩科技產業關鍵角色，營收獲利成長，可以樂觀看待快速填息，5G趨勢明確的聯發科在上周五率先翻紅，也是具有長線投資價值的個股。

（本文作者為中華財經台分析師陳昆仁）

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(中時電子報)