來自台中的豐原高商男排隊，今天在台北和平籃球館舉行的108學年HVL高中排球聯賽男子組冠軍賽，以3比1局數擊敗屏榮高中，達成7連霸里程碑，回憶整個球季的拚戰，教頭葉忠桂感嘆因為主力畢業，原本以為本季會連6強都有難度，但從暑假開始的調整、行政後援支持及難纏的攔路虎被其他球隊打落的運氣，幫助他們延續榮耀傳統。

「球隊也是面臨換血挑戰，本季重新開始，我們身材也不是特別有優勢，複賽之後也針對成熟度多磨練，說真的，孩子們都不想連霸斷在自己手上，一直都很拚。」葉忠桂這麼說，「其實之前我們跨季50連勝被中斷，也算是很好的壓力釋放，球員從零開始繼續拚，才能以種子身份來到總決賽階段，並在最後兩場比賽奪勝，延續連霸紀錄。」

葉忠桂補充：「曾擔心我們本季是否連6強都有難度，但從永信盃開始等盃賽，球員努力不懈，感覺隊形回來了，我們也一步一步照著目標去做，加上原本預料冠軍戰對手內湖高工被華僑高中打退，加上家長會、後援會等行政支援，幫助我們情蒐、調整體質，感覺很溫暖，覺得這座冠軍是為整個大台中拿的。」

豐商隊長吳國強百感交集，賽後情緒相當激動，表示穿上印有大大的「7」及「豐王」和連霸年份的冠軍T相當開心，「雖然我們個人能力可能不是特別出眾，但大家團結一心，現在可以好好釋放情緒了！」

(中時 )