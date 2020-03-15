美國總統川普於當地時間13日在白宮正式宣布美國進入「國家緊急狀態」，而在此之前，大陸專家鍾南山院士已經與歐美學者， 包括哈佛大學醫學院，舉行了5次的視訊會議，分享治療經驗而獲得肯定。

美國總統川普於當地時間13日在白宮正式宣布美國進入「國家緊急狀態」，以應對新冠肺炎疫情，聯邦政府將啟動500億美元的緊急資金儲備，用於各州醫療機構應對新冠疫情；同時要求各州盡快設立應對新冠肺炎的應急指揮中心。

此前，據《央視新聞》報導，12日晚在廣州醫科大學附屬第一醫院，鍾南山院士已經與美國哈佛大學醫學院及美國重症監護專家進行多方視訊連線。鍾南山與美國專家分享了治療經驗，包括新冠病毒感染危重患者的臨床特點和治療難點、如何快速檢測新冠病毒和防控社區聚集病例。鍾南山在接受媒體採訪時坦言，美國患者病死率接近3%，意味著還有很多病人沒有被發現。這已經是鍾南山與哈佛大學醫學院的第4次視訊連線了。

早在3月12日前一周，鍾南山還與歐洲呼吸學會候任主席安妮塔·西蒙斯博士進行了視訊通話。鍾南山向西蒙斯博士詳細解釋了武漢建立方艙醫院的意義，以及採取預防接觸和隔離措施的效果。視訊畫面顯示，西蒙斯博士頻頻點頭，對鍾南山介紹的防控疫情擴散的做法表示認可。此視訊畫面上傳Youtube後，點閱超過數萬次。

鍾南山更透露，除了上述5次視訊會議外，他還與五個國家和地區的學者召開了視訊交流會。

《央視新聞》指出，哈佛大學早在今年2月即發出公告，確認與鍾南山院士牽線的大陸學者展開合作，共同致力尋求對抗新冠肺炎疫情更好診斷和治療方案。哈佛大學官網當時介紹了鍾南山的三個身份：「著名的肺病學家和流行病學家」、「中國新冠肺炎專家工作組負責人」和「中國呼吸疾病國家重點實驗室主任」。

鍾南山3月12日下午出席廣東省疫情防控例行新聞發布會時表示，「若各個國家能響應世衛組織的呼籲，採取強有力的行動，新冠肺炎疫情有望在6月結束。」當時湖北省的新增病例數月來首次下降至個位數。

美國《國會山》日報網站當時也引述鍾南山的看法，「我對6月份的估計是基於所有國家都採取積極措施的情況。但是，如果一些國家不認真對待傳染性和有害性，進行大力干預，將持續更長的時間。」

報導說，能說一口流利英語的鍾南山，稱得上是中國大陸最知名的流行病學家，盡管SARS已經過去了17年，但時至今日，很多西方媒體介紹鍾南山時仍會表示他是「SARS HERO」。

(中時電子報)