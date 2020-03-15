美國陸軍的裝甲兵小夥子們很有意思，他們喜歡替自己朝夕相處的大砲取上各種名字，並漆在砲管上。最新大砲名字絕對震撼全球，可能是我們所見過的最恐怖的、也是最致命的。

任務與目的(task and purpose)報導，星期六，第1裝甲師在Twitter上分享了一張照片，照片上M109A6帕拉丁自走砲 (Paladin)的155公釐砲管上，漆上了「冠狀病毒」(CORONA VIRUS)。

命名叫「寶貝尤達」的M109A6自走砲。(圖/美國陸軍)

ALWAYS VIGILANT!



We’re taking preventative measures in the field as we continue to train and protect the safety of our Soldiers and Leaders.



As a force we must stay alert as we train to be lethal in combat.#IronSoldiers #BulldogBrigade #COVIDー19 #IIICorpsCOVID19 pic.twitter.com/V79CftGvf1 — 1st Armored Division (@1stArmoredDiv) March 14, 2020

既然大砲是轟擊敵人，那麼它就應該是令敵人聞之恐怖的名字，因此士兵們發揮創意為大砲命外，先曾經看過「查克·羅禮士」（Chuck Norris,80年代的動作巨星），前陣子還有「寶貝尤達」（Baby Yoda,星際大戰影集中的角色，外表可愛，但實力深不可測），最近有些腹黑砲兵，決定將自走砲取叫冠狀病毒，向橫掃全球的新冠肺炎致敬。

根據紐約時報評估的最新數據，新冠病毒肺炎已經殺死了全世界至少5736人，另外造成15.31萬人患病。WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus) 在記者會上表示，在全球範圍內，新冠肺炎的死亡率為3.4％ ，高於季節性流感（0.1），與1918年西班牙流感（2％至3％）接近。這是一起嚴重流行疫病事件，整個世界都處於高度戒備狀態。

操作這門砲時，請務必徹底洗手，事件避免觸摸臉部！

(中時電子報)