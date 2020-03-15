「青雲賦」熱銷，獲首購族、換屋客層及區域客青睞。（盧金足攝）

鋮豐建設在清水區蛋黃區推出「青雲賦」，交通便利，生活機能佳。（盧金足攝）

「台中港三井Outlet」加碼推動二期商場興建，海線房市更趨白熱化，鋮豐建設新推出的建案「青雲賦」，打出公設單純化、室內高坪效設計，管理費預期規畫1坪30元，吸引很多首購族、中科園區、關連工業區、中港加工區及購物商場員工購屋，成為海線熱銷的指標建案。

「青雲賦」專案經理邱工銘表示，「青雲賦」建案緊臨沙鹿、清水與梧棲生活圈，加上交通台中港及清泉崗機場、高速公路優勢，海線深具國際都市的條件，基地三面臨路，獲首購族、換屋客層及區域客青睞。

邱工銘指出，建案規畫各有特色，A棟可看海、B棟能看山，社區管理全部採用電腦化數位控制，以遠端監控的設備，警報系統直接傳送手機，而且住戶進出都要刷卡管制，規畫管理費朝向1坪30元，減少管理費支出負擔，公設單純化，特別營造日光森林小花園，提升社區生活品質。

鋮豐建設長期以來行善公益、扶植弱勢，深知對家的渴望，以人為出發點融會建築情感，保留家的「原味」，打造每一棟友情建築，在清水區真正蛋黃區推出「青雲賦」具藝術收藏與生活心價值。

交通便利，如西濱高架、國三、國四、沙鹿交流道，清水車站更是未來捷運三手線的重點之一，打造完整交通路網，交通建設到那裡，繁榮就到那裡，建設跟著交通走。

「青雲賦」位於清水區中華路VS民族路口，基地面積740坪，共有108戶住家，2戶店面，休閒設施有接待大廳、中庭花園、交誼廳、閱覽室、兒童遊戲區、信箱區、曬被區。

邱工銘強調，「青雲賦」交通動線佳，鄰近學區建國國小，與清水國中、運動公園、市立圖書館清水分館距離近。

生活採買商業資源多，包括全聯福利中心清水鰲峰店、清水第二市場、三井OUTLET，都在鄰近區域，「青雲賦」建案生活機能佳，獲在地客支撐，更吸引鄰近科學園區與工業區產業廠商及科貴新貴的目光。

(中時 )