新冠肺炎在全球大流行，台灣截至今（15）日確診人數為59位、死亡1位。不少人都自我防疫盡量不去公眾場所和密閉空間，有網友發現台北市的鬧區人潮也減少許多，西門町的人潮更是大量銳減，但東區逛街人潮卻意外比西門多上許多，對此東區批貨達人也曝光2大關鍵原因。

過去西門町人潮眾多，隨著新冠肺炎爆發，各國觀光客減少，如今西門町人潮不如以往。（西門町示意圖／中時資料照)

新冠肺炎影響，不少國家斷航和觀光客入境需要隔離14天，第三級警戒國家也從14日開始增多，觀光客減少加上民眾不出門消費，台北的鬧區人潮減少許多，就有人發現原本人潮眾多的西門町，瞬間少了不少人，而近年被說人越來越少的東區，反而在這波疫情之下人潮多於西區。

東區批貨達人APO分析東、西區在疫情下的人潮關鍵，兩大原因是這次東區還有人潮的主因。（圖／APO提供）

對此，東區批貨達人APO就向《中時電子報》曝兩大關鍵點，他認為東區能在新冠肺炎疫情下還有不少人潮的原因，在於「消費年齡層」與「本地客」。

他表示西門近年倚賴觀光客和學生族群，當觀光客一減少，人潮自然就減少。加上新冠肺炎疫情不少人不敢去電影院等密閉環境，電影院人潮少，學生又開學，逛街的主要客群也自然就少了。反觀東區以巷弄小店為主，加上各大品牌的旗艦店林立，客群也以本地客和輕熟齡層為主，自然能在這波疫情下受影響的狀況沒有西門嚴重。

(中時電子報)