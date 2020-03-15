氣象局表示，周一(16日)清晨持續受大陸冷氣團影響，且輻射冷卻效應明顯，北臺灣低溫僅11至13度，局部空曠地區可能出現9-10度左右低溫。。周一白天起至周二各地回暖，但周三受到鋒面接近、華南雲雨區影響，北部、東部及中部山區再轉有雨天氣。

氣象局在臉書粉絲團「報天氣」PO出一張圖解析未來一周天氣，周一(16日)北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，預報員王品翔表示，新竹以北近山區及空曠地區有11度左右低溫。不過，周一白天起、周二和周末大致都是多雲到晴的天氣，天氣回暖明顯，北部及東半部高溫約26、27度，中南部26至28度。

周三到周五(18~20日)這段時間受到鋒面接近、華南雲雨區東移影響，北部地區、中部山區和東半部較為容易下雨、氣溫稍降，天氣變化快速，沒下雨時氣溫又容易飆高。氣象局特別提醒，周四(19日)這天整天會斷斷續續下雨時間較長，也有較大雨勢。

氣象局說，周末天氣會再轉為多雲到晴的天氣，僅東半部留意零星短暫雨，不過因為春天天氣變化很快，仍須密切觀察注意後改變預測。

(中時電子報)