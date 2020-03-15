中央流行疫情指揮中心每日都會召開例行記者會，公開透明告知大眾疫情進展，而每次上場與會的人員都不同，經網友不斷觀察，整理出7種可能出現的名單，應對不同的狀況。對此，指揮官陳時中15日開會時證實，網友的觀察很精確。

有網友日前在臉書上整理出指揮中心開會的「輪值表」，列出7種開會組合。只要陳時中單獨出場，代表沒有案例，若陳時中與召集人張上淳同時出場，代表出現新的案例。其他還有「陳時中＋石崇良」、「陳時中＋外交部」、「陳時中＋陳明通」、「陳時中＋潘文忠」等組合，分別代表醫事人員被限制、提升旅遊警示等不同狀況，輪值表的準確讓不少網友在臉書上轉發。

有網友日前在臉書上整理出指揮中心開會的「輪值表」，列出7種開會組合。（圖／翻攝自臉書）

有網友在底下逗趣留言舉一反三，若是「陳時中+鄭麗君=暫停藝文活動」、「陳時中+柯文哲=門諾病毒台北發生」、「陳時中+唐鳳=黑科技公告」。

15日開會時，陳時中被問及此事也承認，並無刻意安排，但為了因應記者會上的各種提問，才先把相關專家請來回應問題。由於記者會上出現的提問範圍廣大，一個人沒辦法準備周到齊全，因此會先把發生的問題的相關專業人員請來，讓大家能夠在一場記者會上，一次得到所有解答。

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(中時電子報)