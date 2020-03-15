受到新冠肺炎疫情影響，許多國家都出現口罩供不應求狀況，日本有網友在推特上發文，他表示，不敢相信媽媽竟然花了5000日圓網購3個口罩，沒想到收到口罩開箱照後，讓大家都笑翻。

這名日本網友在推特上發出推文，並附上媽媽和自己的對話內容。截圖可見，媽媽先是告訴原PO自己深夜在amazon上買了「口罩」，原PO認為這時候買口罩一定很貴，沒想到，原PO媽媽竟然立刻回傳一張試戴照，竟是一頂鴿子的面具。

原PO分享媽媽買的口罩，獲得8萬網友轉推。（摘自推特）

原PO也說明，因為口罩跟面具的關鍵字是mask，才會找到這類「全罩式口罩」，媽媽看到後覺得可愛就一次下單了2個鴿子和1個草泥馬面具，總共是5000日圓。不僅如此，對話截圖也可看到，原PO媽媽還傳了一張與爸爸一起帶面具的合照。

原PO媽媽回傳自己的口罩開箱試戴照。（摘自推特）

底下網友看到後，竟有人也貼出自己戴了一頂鴿子面具的自拍，另外不少人都紛紛留言回應，「幸福」、「半夜遇到會暈倒」、「厲害的媽媽」、「媽媽的神品味」、「我一年前買的是1500日圓」。

(中時電子報)