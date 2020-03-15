「吃屎哥」游兆霖不時以脫序言行刷存在感，一名網友15日在臉書直播發布吃屎哥遭毆影片，長達20分鐘遭3人持鋁棒圍毆，不斷躺地狂哀嚎，轄區龜山警方出動快打部隊到場，發現是吃屎哥自導自演，依社會秩序維護法究辦。

有名網友晚間8點多在臉書直播，標記「吃屎哥」游兆霖，並發文稱：「吃屎哥X嘴巴再臭一點沒關係，抓到那邊操俗啦X」，拍下3名男子將吃屎哥綁在電線桿上，不斷以鋁棒、手腳圍毆吃屎哥，他不斷哀號瑟縮，對方不但未尚罷干休，還要求他唱歌、立正、匍匐前進，網友看了紛紛求情。

龜山警分局晚間20時50分接獲民眾報案，稱龜山區中興路90巷市民農場有人遭毆打，轄區大林派出所、偵查隊出動快打部隊趕到現場，將現場10餘人帶回派出所查證，驚見是吃屎哥自導自演被打劇情，並將影片直播上傳臉書，警方認為已造成民眾不安、影響社會秩序，依社會秩序維護法究辦。

龜山警方出動快打部隊到場，發現是吃屎哥自導自演，依社會秩序維護法究辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

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