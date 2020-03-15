新冠肺炎肆虐全球，義大利疫情急速升溫，許多醫護人員勞碌奔波，壓力大到幾乎快崩潰。近日1張照片引起網友瘋傳，照片上是1名義大利醫護人員累到口罩和防護服都沒脫，直接趴在鍵盤前睡著，許多人看了都相當心疼。

根據義大利媒體報導，照片中的醫護人員名叫巴利亞里尼（Elena Pagliarini），她身在疫情重災區北部的倫巴底大區，數週以來承受極大的醫療壓力，才累得連防護服和口罩都沒脫就在鍵盤前直接睡著。

This is the #coronavirusitaly outbreak: A #Cremona nurse, Elena Pagliarini, asleep at work station in full gear after a grueling 10-hr shift on hospital front lines. Doc who snapped pic said they hooked up a 23-year-old man w/ #covid19 pneumonia to a ventilator today. #Heroes. pic.twitter.com/9sUbHTqkzB — Andrea Vogt (@andreavogt) March 10, 2020

巴利亞里尼表示「我一方面很氣到處都看到我的照片，另一方面又為展現出脆弱的一面而尷尬，不過很多有同情心的人看了照片後，寄來許多美好的訊息，讓我很開心。」她也表示「我其實不覺得特別累，必要時甚至能連續工作24小時，但不否認我很著急這件事，因為我正在和一個未知的敵人戰鬥著。」

目前義大利全國已有超過2萬多人確診，1400多人死亡，其中重症病患就佔了全國4分之1的床位。北部城市杜林在本周成立一個精神衛生小組，幫助第一線醫護人員面對龐大的壓力。團隊中的20名心理學家之一阿格松表示，「所有需要我們的人都能來，我們會陪伴在每個人身邊」，他建議若感覺壓力過大，可以通過呼吸練習或專注於其他事讓自己放鬆，再重新集中，降低壓力帶來的痛苦。

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(中時電子報)