通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

羅志祥（小豬）和大陸網紅周揚青交往8年，近來傳出疑似情變，雙方都沒正面回應，也有兩人對婚姻沒共識，只是暫時走不下去但還沒分手的說法出現，通靈大師江嘉葉就通靈觀兩人緣分，透露他們結婚機率並不高。

江嘉葉表示，前世羅志祥和周揚青都是女性，是一對無話不談的閨密，包括女人最私密的內心世界，與男人的感情世界、交往狀況、身體變化狀況都毫無隱瞞，比對自己的母親和親姊妹更坦承公開，如此相安無事過了幾年。

某日，周揚青介紹一位高富帥男士給羅志祥認識，之後他們常常三人行一起玩樂，也沒看出三人有任何情愛事情，但在某天，周揚青在路上看到羅志祥和該帥哥居然親密互擁進入旅館，她跟著進去，親睹兩人進入房間，簡直不敢相信，為了當場抓姦，她在門外等了許久，終於忍不住衝進去，卻看到二人衣衫不整，瘋狂質問為何二人瞞著她私下交往，不都是三人行的好朋友嗎？

原來這二人已交往一段時間，周揚青失望憤怒地問羅志祥：「為何瞞著我？原來我們兩人的友誼是假的！」周揚青也直問帥哥：「你喜歡她，就公開，又何必偷偷摸摸，我會祝福你們的。」未料那帥哥竟回答：「不，我喜歡的人是妳，不是羅志祥！」這下兩個女生愣住了，最後結果是帥哥和周揚青甜蜜在一起，孤獨的羅志祥滿心怨恨，恨帥哥的移情別戀，恨周揚青搶奪男友，這個怨恨藏在靈魂的深處跟著輪迴。

今生兩人再度相遇，相戀八年，羅志祥個性剛硬好強，平時相處和善，但若遇到不開心之事，容易動怒，周揚青雖柔順，但也有強硬脾氣，兩人主見不同時，會有爭執。

事實上，兩人一路走來感情甜蜜，因上世兩人的姊妹情仍留在靈魂記憶體，但羅志祥多了一個怨恨的記憶，所以有時情緒會受影響，若要復合，周楊清可要適時安撫羅志祥，但用通靈觀察，發現兩人的夫妻緣並不深，結婚機率不高，屬於情深緣淺，如若結婚，雙方都要克制情緒，才能美滿。

(中時電子報)