有名女大生深深愛著他的男友，但是每次與男友翻雲覆雨時，尤其「火車進山洞」時，逼著她拿湯鍋蓋頭，難後用湯匙敲打，發出「噹噹噹」聲響，稱說這樣會有快感，女大生問網友該怎麼辦？

女大生PO在網路社群《靠北男友》發表後，簡直讓網友笑到「天翻地覆」滿地打滾，笑說「這是在做愛？還是在作法？」，也有說「這根本是《格雷的50到鍋蓋陰影》」。

原PO文章說，跟男友交往半年之中，對她百般溫柔體貼，而她現在已經愛他很深，於是就同意搬去與男友同居，可是發現他有奇怪的性癖好，而這個闢好讓她無法接受，她該怎麼辦？

女大生娓娓道來說，之前沒有住一起時做愛都很正常，只是僅「2分鐘」快槍俠，但是這個她還能適應。可是，最這幾次做愛的時候，男友開始出現「異常」之舉，竟然要求她頭上戴煮湯的湯鍋，再把她雙手綁起來，接著就拿著湯匙蹺頭上的鍋子，邊嘿咻頂一次就敲一次，就這樣「噹噹噹、噹噹噹」，敲得女大生快受不了。

而且她叫得愈大聲，男友愈敲愈大力，也愈興奮跟著叫，然後加足馬力衝撞，直到聲嘶力竭火山爆發，再讓她清理「蕉頭」的殘物。

原PO問男友為何要她頭戴湯鍋做愛，男友竟然說聽到敲打聲就會興奮。女大生哀嚎問「我該怎麼辦？」、「該不該分手？」

(中時電子報)