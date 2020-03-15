受疫情影響，國防部指出，全面檢討3至6月原預計規劃辦理的大型集會、慶典及軍事交流等活動，均調整為取消或是暫緩，以降低官兵感染機率。據軍方官員透露，受影響的也包括台美近期軍事交流活動，包括軍售相關會議、美軍來台評估戰力、漢光演習電腦兵推美方觀察團等，均取消或暫緩。

今年國防預算書特編列新台幣1525萬元，邀請美方派遣國防部各軍、文職現役與退役專家來台15天，共組專案團隊，協助我國防部評估各作戰單位，由美軍以實戰角度，評估台灣濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配，預料這項行程也與軍售案有關，現延至下半年疫情緩和後施行。

至於軍售部分，近期預訂在美國舉行的會議都取消，並視疫情順延，如依原規劃是美方台開會，我亦請其評估暫緩。軍方官員說，事實上，我方也擔心美國疫情的發展情況。

在2位上將出訪後回國居家自我隔離14天後，軍方近期既定的訪美行程均已取消，不僅如此，近期與各國的軍事交流，都已取消或暫緩。

國民黨立委吳斯懷關心國軍的防疫工作，向國防部提出書面質詢，國防部答覆表示，自3月2日起，除有必要，全面停止出國申請作業。

國防部答覆吳斯懷書面質詢稿時還指出，針對各級戰情、指管中心、海空軍雷達站、海軍艦艇、外（離）島等高戰備、高機敏之密閉空間或坑道，採最嚴謹且最高規格防疫管制手段，包括各級成立防疫專責編組、營門檢疫篩檢、營區消毒防疫、密閉空間全天候配戴口罩等；另國軍各級指揮所均完成預備指揮所設置，保持緊急狀況備援開設能量，必要時採「分區分時」值勤，以確保任務運作順遂，戰備無間隙，指揮管制不中斷。

(中時 )