真正的八里療養院護理師賴碧蓮，是圖中這一位（圖中）。（賴碧蓮提供／林周義台北傳真）

資深媒體人丁學偉。（取自丁學偉臉書）

丁學偉在臉書道歉。（取自臉書）

資深媒體人丁學偉日前在年代新聞《突發琪想》節目中，竟然拿著一張布滿口罩勒痕的女性醫護人員照片，講訴了一個台灣感人的防疫故事。但事後被抓包，那一張滿面是汗與勒痕的女性醫護，其實是一位大陸武漢的醫護人員，並且被大陸媒體抓包，真是丟臉丟到大陸了！

節目中，丁學偉表示，照片中的這位護理師是新北市八里療養院，一名叫做賴碧蓮的護理長，前不久曾參與第二批武漢台胞返台臺工作。

丁學偉表示，這位護士在武漢需要長時間佩戴口罩，導致臉部有勒痕。當她返臺后，前來接機的衛福部長陳時中想與其合照，賴碧蓮說「臉上的勒痕太醜了」；陳時中則回答，勒痕一點也不醜，這是「光榮印記」。

根據《中國台灣網》報導，整個故事聽起來確實很暖，讓人感動，除了一個破綻，那就是丁學偉手機展示的、在節目中給過多次特寫的、那張曾經感動過無數人的醫護人員的臉，不是他口中所說的賴碧蓮。

經查證，賴碧蓮確有其人，丁學偉所說的這件事，也曾被媒體報導。

大陸媒體酸，拿大陸醫護人員的照片，講感動臺灣的防疫故事，賺節目通告費，丁學偉打得一手好算盤。大陸媒體也很好奇，丁學偉是不是覺得大陸地區還沒有聯網？！是不是覺得他的張冠李戴永遠沒人發現？！

正在此事件被大陸微博網友瘋傳時，丁學偉則在自己的臉書致歉：「錯就是錯」！丁學偉為他在上週五節目中，引用錯誤照片，向所有國人跟閱聽人道歉，對不起！

(中時電子報)