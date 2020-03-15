德國宣布：將關閉與法國、奧地利和瑞士的邊境 23:372020/03/15 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國宣布：將關閉與法國、奧地利和瑞士的邊境。圖為先前德國足球場的乾洗手機。人口眾多的北萊茵-西發利亞州，決定週一將關閉好幾所學校和託育中心。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 zu Frankreich, Österreich und der Schweiz - Deutschland schließt seine Grenzen! https://t.co/ljBaUcJgmY— BILD (@BILD) March 15, 2020 新冠肺炎疫情蔓延，據今日頭條引述德國報紙《Bild》15日消息，德國政府決定，自3月16日早8時起關閉與法國、瑞士和奧地利的邊境。 越來越多的歐洲國家開始關閉邊界，並且開始停止民航運輸。像是捷克政府宣佈，從周一開始，全面禁止人員流動。丹麥周六下午也關閉了邊界、波蘭周日也將採取同樣措施。 另外，奧地利停止了與義大利之間的鐵路運輸，幾乎完全關閉了兩國邊界。德國在與法國之間的邊界加強邊檢，不過，現加強為關閉邊界。 (中時電子報) #德國 #關閉邊境 #法國 #奧地利 #瑞士 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中400關懷據點 疫期苦撐 04:102020/03/11 地方新聞 法國人不畏新冠病毒持續親吻禮 大學生：現在沒得病以後也不會有 19:402020/03/11 國際 強化邊境防疫 旅遊警示激增26處 04:102020/03/12 生活新聞 戴口罩重罰5200元！奧地利規定 有「醫生證明」才能戴 14:182020/03/12 國際 崑山科大《無人街廳》 入圍奧、捷國際影展 04:102020/03/13 產業．科技 義大利死亡案例破千 奧地利封鎖義奧邊界 02:402020/03/13 國際 近2千人確診僅「個位數死亡」 德國防疫做了什麼？ 18:512020/03/13 生活 檢驗時間 應縮短至24小時 04:102020/03/14 生活新聞 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 奧地利推超嚴措施 禁止5人以上集會 21:052020/03/15 國際 國際熱門新聞 新加坡也抨擊英國的佛系防疫是抗議戰線的漏洞 - 國際 西班牙1日新增2000例確診 - 國際 確診男闖「歐洲疫情重鎮」 回國趴趴走民眾嗆爆…辯稱：我沒看新聞 - 時事 伊朗新冠確診14000例 死亡724人 - 時事 新加坡對東盟、日本、瑞士、英國 發布入境管制 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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