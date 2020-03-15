zu Frankreich, Österreich und der Schweiz - Deutschland schließt seine Grenzen! https://t.co/ljBaUcJgmY — BILD (@BILD) March 15, 2020

新冠肺炎疫情蔓延，據今日頭條引述德國報紙《Bild》15日消息，德國政府決定，自3月16日早8時起關閉與法國、瑞士和奧地利的邊境。

越來越多的歐洲國家開始關閉邊界，並且開始停止民航運輸。像是捷克政府宣佈，從周一開始，全面禁止人員流動。丹麥周六下午也關閉了邊界、波蘭周日也將採取同樣措施。

另外，奧地利停止了與義大利之間的鐵路運輸，幾乎完全關閉了兩國邊界。德國在與法國之間的邊界加強邊檢，不過，現加強為關閉邊界。

(中時電子報)