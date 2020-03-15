誰家牛撒野？撞傷女駕駛後蒸發 23:482020/03/15 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 誰家牛撒野？撞傷女駕駛後蒸發，過去也發生過牛隻被貨車撞死意外。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東成功15日發生汽車撞上急奔衝出來的牛，造成女駕駛重傷還在醫院加護病房，案發後警方查訪附近牛隻的飼養戶，但是沒人承認，也不見有受傷的牛隻。 警方調查，受傷的女駕駛平日和年事已高的母親同住，丈夫已過世，目前還不敢讓老人家知道這件意外事故。 一名與傷者教會的潘姓教友，說聽聞撞牛事故，他難過又生氣，中央社報導說，去年6月同一條路才發生機車騎士撞牛而喪命，村民的路權受到威脅。 (中時電子報) #誰家 #牛 #撒野 #撞傷 #女駕駛 #蒸發 #發生 #牛隻 #受傷 #教友 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨〉和牛還能怎麼吃？晶華B3樂軒和牛割烹砍掉重練 10:172020/03/11 旅遊 【疫情下生活】力求信仰活動正常化 教友改做「線上主日」 16:092020/03/11 社會 男子為了見柯文哲撞傷女科員 2審逆轉無罪確定 17:212020/03/12 社會 50萬升鮮血爆炸 阿根廷街道慘變血海 19:432020/03/12 時事 財富大蒸發台積電、鴻海市值大減肥 04:102020/03/14 證券．權證 燒．烤．美．食－究竟做了什麼？ 樂軒和牛割烹生意變好了 04:102020/03/14 產業特刊 印度人奉牛為聖物 上億頭牛難處理 10:492020/03/14 搜奇 台北喜來登安東廳 推台灣牛饗宴 04:092020/03/15 產業．科技 台灣牛躋身5星級 喜來登打造牧香美味 04:102020/03/15 生活新聞 台東再傳人撞牛 牛死女駕駛將開腦救命 09:592020/03/15 社會 社會熱門新聞 檢疫對象偷跑 男到梓官廟會遶境扛轎賺外快 - 社會 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 太繃了！BMW美女業務又曬美照 性感撞球倒L網友又瘋了 - 社會 獨子無故遭刺死 死者老父斷腸回應 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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