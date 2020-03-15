台東成功15日發生汽車撞上急奔衝出來的牛，造成女駕駛重傷還在醫院加護病房，案發後警方查訪附近牛隻的飼養戶，但是沒人承認，也不見有受傷的牛隻。

警方調查，受傷的女駕駛平日和年事已高的母親同住，丈夫已過世，目前還不敢讓老人家知道這件意外事故。

一名與傷者教會的潘姓教友，說聽聞撞牛事故，他難過又生氣，中央社報導說，去年6月同一條路才發生機車騎士撞牛而喪命，村民的路權受到威脅。

(中時電子報)