一名男子跟前女友分手半年，卻突然被告知她懷孕2個月，孩子的爸是他！男子急忙上網請教。眾網友看到這名綠光男的發文笑翻，紛紛留言：樹懶精子、潛伏期高達5個月！
這名男子在臉書社團《●【爆系知識家】●》發文，前女友拿出診所藥袋及超音波胚胎照，跟他說懷孕了，你是孩子的爸。然而PO表示，「跟女生在去年9月5號分開。前四天都有做，女生在2020年年3月7號檢查，說已懷了二個多月的小孩了。想請教，分開這麼久，這小孩授孕期是正確的嗎」。
半年沒碰對方，懷孕2個月要他認，綠光男的發文笑翻眾人，紛紛回應：「樹懶精子」、「她的陰道是太平洋嗎？精子要游那麼久」、「你的精蟲是參加長泳嗎」、「她是有保存你的精子，等分手兩個月後再執行體外受精！！」、「你精子的潛伏期比新冠肺炎還要久很多」、「如果是真的 那你真的可以去申請世界金氏紀錄!!」、「潛伏期高達五個月」。
文章來源：●【爆系知識家】●
(中時電子報)
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