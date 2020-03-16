外號「村長」的桃園市議員詹江村日前開直播透露，新北市議員唐慧玲很不幸地罹患胰臟癌三期，消息一出，震驚藍營。對於各界滿滿的關心，唐慧玲近日也拍了一支短影片回應網友關心。

唐慧琳驚爆罹患胰臟癌，她9日透過臉書證實消息，「慧琳收到大家滿滿的祝福，感恩大家對我的關心。」表示自己目前積極就醫，沒有其他問題，健康逐漸恢復中。

有近10萬訂閱的Youtube頻道「江湖」15日晚間PO出一支唐慧琳罹癌後，最新回應短影片：

影片一開始，她先向所有關心她的人問好，她說「知道自己忽然之間變成媒體報導的焦點後，自己這幾天感到非常惶恐，她明白大家都非常擔心她的狀況，她也很感動，對於很多各界的好朋友都非常憂慮，非常關心她」。

新北市議員唐惠琳離胰臟癌3期，近日拍影片回應網友關心。(圖/翻攝自 江湖 Youtube頻道)

她想跟大家說，「我治療的費用目前沒有問題，一定會跟病魔奮戰到底」，「就像跟大家以前站在一起奮戰到底的精神一樣，所以請大家不要太過憂慮，希望所有愛我的好朋友們，都能夠健健康康的，一定要注意自己的身體健康，多喝水、多運動，允食均衡」，「然後我只想跟大家說…我很愛大家，謝謝你們」，「如果暫時找不到我…可能是因為我在治病，或我在休息，請大家多多見諒。你們一定會在聽到我的歌聲，如果大家不嫌棄的話..謝謝大家…」。

影片一出，引起非常多網友心疼和不捨，「祝早日康復」、「唐議員加油！」、「上帝愛妳，加油啊！」。

(中時電子報)