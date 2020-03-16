美股上周五暴彈近2千點，而台股周線重挫1192點，由於短線跌幅過大，本周可望展開跌深反彈。但有操盤老手認為，目前大盤是初跌段，即使死貓跳（反彈）也不會太久，周一至周三繼續往下機率高達95%，建議有反彈就找機會脫手。

台股在這波全球股災中迅速拉回，長線多頭架構已被破壞，但跌深就是最大利多，短線或有機會反彈。

中華財經台分析師陳昆仁建議投資人應檢視手中持股強弱，或許反彈過程，個股無論強弱好壞都會同步上漲，但位階弱於大盤、上檔有均線蓋頭反壓、法人持續賣超的個股，反彈力道恐不如預期，反彈結束後，更會是另一波下跌行情的重災區，請務必趁機汰弱留強。

另有批踢踢股版老司機C大，分享對大盤的看法，他認為，大盤出現爆量長黑為初跌段，而中間一定會有反彈，所謂的死貓跳，但接下來還會再跌進入主跌段，亦即量縮續跌，直到最後一段，量再增，而價未必跌，這才是落底訊號。

他提醒，目前沒有一檔股票可以低接，當趨勢確立，大盤往下時是好壞股通殺，可能極少數的5%小型股除外，沒有任何股票可以倖免，所以不要隨便去猜底，接掉下來的刀子，更別以為，去買防疫股、績優股或金融股就沒事。

「周一至周三繼續往下機率高達95%，」C大建議，若操作期貨或是選擇權的人，高檔布空不會損失，而只會做多的投資人，有反彈就找機會出掉。

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(中時電子報)