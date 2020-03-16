2020全英羽球公開賽女單決賽台北時間15日深夜登場，有「羽球魔術師」美稱的寶島一姐戴資穎，出戰現任世界球后、被譽為「羽球會計師」的大陸好手陳雨菲，首局兩人打得難分難解，次局小戴則是在中後段幾次邊邊角角的球精準落在界內得分，拉出最多的5分領先優勢，終場小戴21比19、21比15擊敗陳雨菲，生涯第3度於全英賽封后。

戴資穎和陳雨菲之前交手過17次，小戴握有14勝3負絕對優勢，不過3敗都是在決賽階段吞下，這次小戴不但終結雙方決賽對戰3連敗，她也將重返世界球后寶座。

這是小戴本季首座冠軍，她將進帳1萬2000分世界排名積分，扣掉近52周分數最低的7700分，等於一口氣增加4300分，新一周世界排名將超越目前只領先她690分的陳雨菲，回到世界第1。

戴資穎連續4年晉級到全英羽球公開賽女單決賽，在2017、2018及2020年帶走冠軍，目前在東京奧運參賽資格排名，也以世界第2排在安全名單中。

(中時 )