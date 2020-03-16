截至15日下午4時，台灣新增6例境外移入新冠肺炎病例(從案54到案59)，指揮官陳時中表示，今日一口氣確診6位創下國內單日最高紀錄。對此，婦產科名醫蘇怡寧在臉書上怒轟「我真心不理解，這個時候出國旅遊的概念是⋯？」嘲諷性PO文一出，立刻引起大批網友跟著痛罵。

蘇怡寧在臉書上分享中央流行疫情指揮中心針對案案54到案59的確診通報資訊，他語帶諷刺地吐槽詢問眾網友：「我真心不理解，這個時候出國旅遊的概念是⋯⋯🤔🤔🤔，請給我一個合理的答案，謝謝」

網友們一看也紛紛譴責，幫回答罵說，「可能覺得自己沒那麼幸運會被傳染～」、「捨不得已繳團費+僥倖我不會被傳染到的心態」、「政府應該請他們全額自付醫療費用！」、「超自私！讓國人曝在風險中，應該自付所有醫療費用！」、「好好待著不要趴趴走很困難嗎」。不過也有人理性留言，「阿中部長有交代，不要給他人貼標籤，要正向防疫」。

(中時電子報)