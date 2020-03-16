贏了！台中市豐原高商男排勇奪全國高中排球甲級聯賽 (HVL)奪冠，全隊欣喜若狂。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

贏了！全國高中排球甲級聯賽 (HVL) 男子組冠軍戰15日晚上在台北和平籃球館激烈開戰，衛冕軍豐原高商男子排球隊不負眾望奪下七連霸，刷新HVL紀錄；此外，東山高中女子排球隊也順利拿下女子組季軍獎盃，台中市政府教育局與有榮焉，將頒發獎金，感謝選手及教練們為台中爭光。

高中排球甲級聯賽(HVL)決賽競爭激烈，尋求七連霸的豐原高商遇上時隔29年再度登上決賽殿堂的屏榮高中，雙方分數你來我往，比賽緊張刺激，最終由豐原高商以25比16拿下第四局，勇奪此屆HVL男子組冠軍。

教育局指出，豐原高商男排在校長周國生及教練團莊世賢、葉忠桂、吳冠杰的訓練及帶領下，為隊史獲得10座冠軍金盃，追平華僑高中過去所創下的10座冠軍獎盃紀錄外，更創下史無前例的HVL七連霸紀錄。

周國生表示，豐商排球隊最堅強的後盾就是家長後援會，集訓期間，家長後援會每晚都為選手準備營養豐富的宵夜，讓選手在訓練結束後快速補充能量，奪下七連霸佳績，全校師生家長都與有榮焉。

教育局長楊振昇強調，台中排球運動除有完善的三級銜接機制外，還有最重視基層扎根的台中市體育總會排球委員會，繼潭秀國中及雙十國中於本屆JHVL抱回季軍獎盃，穩坐四強之列，豐原高商及東山高中也在本屆HVL分別抱回冠軍及季軍獎盃，市府將依台中市體育獎金發給要點規定，頒發國、高中排球聯賽獲勝團隊總獎金近130萬元。

市府說，將持續給予選手支持，挹注經費補助學校提升軟硬體設備，以及運動科學資源輔助訓練，讓排球運動繼續發揚光大。

(中時 )