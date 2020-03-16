根據美媒《ESPN》報導，洋基小聯盟體系中，有一位球員在新冠肺炎檢測中測出陽性，這是美職首例。根據報導指出，這名球員向球隊回報自己發燒，因此在美國時間周五早上就被隔離，今日則檢測出確診新冠肺炎。

洋基現在各層級的球員都是在佛州坦帕春訓，不過這位不知名球員大多在小聯盟的春訓區域活動，這個距離不一定能確保同樣在那附近的球員(含大聯盟球員)免於被傳染，也成為美職是否也淪陷疫情的一大隱憂。

洋基的大聯盟球員近日才全票通過留在坦帕的春訓基地，以備戰新球季，並以拿下世界大賽冠軍為目標。根據報導指出，球隊表示這名球員並沒有在春訓基地與任何大聯盟人員有過接觸。

根據美國《健康保險隱私及責任法案》(HIPAA)的隱私保護規定，這名小聯盟球員的名字沒有被透露。

報導指出，洋基球員發展總監里斯（Kevin Reese）今日向小聯盟表示，球員肺炎檢測為陽性，並提到這名球員恢復狀況良好，並正與衛生部保持聯繫，以進行下一步行動。

雖然洋基隊選擇在疫情爆發時期留在春訓基地，不過未來可能將有異動，「隨著疫情的變動以及球員的狀況，未來幾天的計畫可能將有改變。」

(中時 )