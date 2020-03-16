機車零件噴飛、車頭全毀，現場血跡斑斑。（許家寧翻攝）

曳引車臨停台九線檢查，疑占用機車道，造成後方機車反應不及追撞車斗。（許家寧翻攝）

花蓮驚傳死亡車禍，新城鄉1名張姓曳引車司機今晚7時許行經台9線172.4公里處’草林路段，疑車輛故障臨停路邊檢查，占用整個機車道，導致下班返家的23歲李姓女騎士迎頭撞上，頭部重創不治，離家僅剩幾百公尺，不幸魂斷路旁。

新城警方調查，張姓司機駕駛營業曳引車，15日晚間7時38分將車臨停在新城鄉草林114之21號處南下車道，一部機車女騎士疑閃避不及，從後方猛烈追撞，機車零件噴飛，後車斗血跡斑斑，騎士當場昏迷送往國軍花蓮總醫院搶救，9點仍因傷重不治。

據悉，張姓駕駛稱，因車內有個故障燈亮起，擔心危險臨停下車查看，才檢查沒多久，就聽到「碰！」的一聲，路人告知有人撞到他的後車斗；死者家屬悲痛欲絕，痛斥駕駛怎能占用機車道，若開到前方的超商外空地再檢查，女騎士也不會枉死。

警方調查，雙方酒測值為0，車禍肇事責任尚有待釐清，也呼籲民眾，台9線段道路筆直，請用路人小心慢行，並注意周遭號誌、車輛，請勿超速、酒後駕車、疲勞駕駛或是其他違規的行為以免造成自身及他人的用路安全。

(中時 )