寶島羽球一姐戴資穎生涯3度摘下全英羽球公開賽女單冠軍，因為是在國外比賽，賽後受訪時她也努力用英文和現場球迷溝通，相當可愛。

在冠軍戰的場邊賽後訪問中，大會幫戴資穎安排了翻譯協助她將中文回答翻成英文，對於近4年參加全英公開賽3度奪冠的感想，小戴回應：「很高興再次回到全英公開賽、再度打進決賽。其實對陳雨菲很不陌生，因為一直跟她對上，覺得今天自己發揮算不錯。」

主持人請小戴分享對手表現，她回應：「陳雨菲一直是非常穩定的選手，我本身則是失誤較多，我會有很多壓力，因為希望自己不能有過多失誤，今天算掌握得不錯。」小戴此役確實失誤次數有控制住，加上許多大膽拚壓邊線的球的都精準落在界內得分，終於結束冠軍賽對陳雨菲的3連敗。

由於現場不少觀眾用中文替戴資穎加油，主持人問小戴是否有主場優勢，小戴很可愛地用英文說：「我很開心來這裡比賽，謝謝你們的支持。」

(中時 )