小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16日）新聞重點。

【1】病毒檢測 川普陰性 彭斯跟著測

新冠疫情蔓延，全球逾50名領袖、官員宣告「中鏢」，一向「鐵齒」的美國總統川普13日也終於接受病毒檢測。隔日白宮醫師康利（Sean Conley）發布聲明稱，川普的篩檢結果呈陰性。川普則宣布，將把英國與愛爾蘭納入歐洲旅遊禁令，自16日午夜起生效。

【2】診破百 埃及旅遊升至二級警示

埃及近日新冠肺炎病例快速增加，昨被中央流行疫情指揮中心提升至二級旅遊警示；歐洲多國17日起也將升至三級警示；澳洲政府昨天宣布海外入境澳洲旅客，無論國籍，都必須在抵澳後自我隔離14天。

【3】口罩首輪網路配銷 233萬組

行政院政務委員唐鳳昨日於臉書表示，口罩實名制2.0上路前，內部盤點確認約有700萬片口罩可用於第一輪的網路配銷，也就是233萬組左右；若超過233萬組預購，就要用公平的方式決定誰可買到。

【4】美專欄作家 盛讚台防疫成果

新冠肺炎在全球大流行，比起有的國家反應緩慢或者手忙腳亂，台灣防疫成果令多國稱羨。美媒專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）日前撰文指出，台灣經過SARS慘痛教訓，這回很早就開始正視疫情並採取行動，因而能夠保全更多生命。

【5】恆述法師背債近4千萬 疫區賣鑽石籌錢

張菲、費玉清的大姊恆述法師（藝名費貞綾），15日驚傳欠高利貸近4000萬元，目前人在新冠肺炎疫區設法還債。恆述法師15日在臉書還原債務始末，「因為我在支票上面背書，致使高利的兄弟們將債務轉嫁在我身上，導致我利上滾利，造成今日本金加利息3000多萬的外債。」

(中時電子報)