美國聯準會(FED)在經過總統川普數次砲轟未能阻止股市崩盤之後，星期日(15日)宣布再度大幅度降息一厘，將基礎利率調低到0%-0.25%，延長貸款期限至90天，再加上量化寬鬆計畫，總金額達到7000億美元。

根據全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)在記者會上宣布，新冠肺炎的疫情已經對於許多國家造成嚴重的打擊，而美國的經濟也身受其害，為減低疫情對經濟的負面影響，聯準會將把銀行基礎利率調低到0-0.25%，這是兩周來的第二次降息，本月3日已緊急降息兩碼，將目標利率區間下調至1-1.25％，成為2008年金融海嘯以來首度在非會期間緊急降息。接著又在12日擴大挹注一兆五千億美元短期融資，放寬每月購債的種類，已是量化寬鬆的前兆。

FED不是第一個以降息對抗這次危機的央行，加拿大、英國、日本以及歐洲的中央銀行都已經率先降息，並延長貸款期限。對於這次FED的大動作降息，川普在記者會上表示高興。

(中時電子報)