截至15日下午4時，台灣新增6例境外移入新冠肺炎病例(案54至案59)，指揮官陳時中表示，這次一口氣確診6位創下國內單日最高紀錄。對此，麻醉科醫師邱豑慶貼出確診通報資訊，痛罵案54「泰國和北海道早就已經提升警示了，還故意要去？」

邱豑慶醫師在臉書粉專「麻的法課-邱豑慶醫師」PO文，貼出來自中央流行疫情指揮中心針對案54到案59的確診通報可揭露之資訊，他針對案54來痛批。邱豑慶想問案54這一位30多歲的年輕人，「泰國和北海道早就已經提升警示了，還故意要去？」

邱豑慶醫師更是酸對方說「去一個不夠你有去第二個嗎？」、「機票好便宜，飯店好便宜，沒人跟我搶，不衝一波嗎？」、「反正中標回來，健保會治療我啊，我又不是沒繳稅沒繳保費」。邱豑慶認為，15日新增的這6例境外移入，「大部分都是堅持出國玩的」。他因此呼籲 ：「大家可以共體時艱，不要再出國了嗎？」

PO文曝光後，許多網友也紛紛譴責「真心覺得無言，就是覺得自己免疫力好存著僥倖心理，以為自己不會得到。」、「某個程度希望這些人留下永久的影響，才會永遠記得教訓」、「他們去玩，結果回來浪費大堆人力救他們」、「要他們全額自費啊，實在讓人生氣」、「怎麼還是會有人 完全只考慮到自己 而不是暫緩出國啊！」、「這樣濫用會擊潰防疫人員！」

不過，也有人提出不同看法，表示「這段期間還去警示區玩真的沒道德。但3/11的時候，泰國還沒被列入警示區」，但也馬上被人反駁說「就算還沒被列入警示區，非常時期、潛伏期有多長，自己真的都不會判斷嗎」、「搭飛機就是風險很高的事了」。

(中時電子報)