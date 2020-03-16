3/16-3/22｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽用星象來看新冠肺炎疫情！她表示，周一的三點後，水星就要「再度進入雙魚」，然後在雙魚待到4/11。水星再度進雙魚這無形的力量影響「疫情、宗教、神明、謊言造假、混淆視聽、因果業力、雙魚人」，讓這些議題再度成為焦點。受到談論與關注，水星也試圖以理性去分析那些謊言與湧動的暗流，看穿自欺欺人，尋找真相。

三月以來，被守護得很好的台灣，眼看疫情全球蔓延得如此失控，真的真切感受到「好的控制」能起到保護作用。她指出，也是因看得到透明資訊得以讓人心安定，體現了上位者的「能力與藝術」。在各國的防疫比賽中，唐綺陽認為台灣這一波表現傑出，她更表示，「在這『戲劇性轉折頻頻』的時節，想必也會令某些局勢得到翻轉。」

周五火木合相，關注跟政治、政府有關的攻防問題，尺度之間的拿捏，政府積極有作為，局勢將有戲劇性變化，線上活動更加活躍。其中當周五太陽進牡羊春分來臨。春分也是大節氣，更是「萬象更新之始」，所以，「各種新開始」要動起來；唐綺陽說這也會以「暴衝」方式呈現，帶我們不得不進入下一篇章，故事在本週「翻篇」，事件也開始啟動。

此外，本周亦有諸多合相，所以星訊頻頻。唐綺陽舉例像是目前正值火星、土星最後衝刺，更是「火能量、土能量最大化」，要注意火災、衝突、血光傷害，土星也必會使「苦撐的人事物」更感吃力，此外，火星將於本週五與木星合相（射手座請注意「火燒灼能量」，忙碌、受傷，或事件多）。土星將於下周日（22日）進水瓶，土星的衝刺，帶來壓力的高漲。

重要星象：水星再度進雙魚，火、木將合相近冥王，太陽進牡羊，土星將進水瓶。

工作注意↓

白羊：注意情緒控管，就能夠適當表達

雙子：避免故步自封，要能聽取意見

巨蟹：當心金錢吃緊或是資源匱乏的狀況

射手：擴張的能量受環境阻礙，感受到困難

桃花注意↓

金牛：有機會產生職場桃花

獅子：放鬆的時候，更容易散發魅力

處女：桃花機會多，仍處觀望中

天蠍：別太理性，會更有親和力

財運注意↓

天秤：大筆金額的進出，要小心控管

水瓶：工作、賺錢機會多，請好好把握

健康注意↓

魔羯：面對老毛病，別再硬撐輕忽

雙魚：當心過勞、工傷，要懂得照顧自己

唐綺陽認為台灣這一波表現傑出，她更表示，「在這『戲劇性轉折頻頻』的時節，想必也會令某些局勢得到翻轉。」（圖/摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)