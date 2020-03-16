新冠肺炎影響層面不容小覷，原訂3月14日白色情人節上映的電影《可不可以，你也剛好喜歡我》也受到波及，近日宣布延後上檔。日前該片主角陳妤拉著曹佑寧到台北饒河街夜市占卜，想算算電影是否賣座，老師不但預言她會帶旺電影，未來10年事業都將順風順水；曹佑寧卻被老師告誡，得小心新冠肺炎找上門！

娛樂圈受新冠肺炎的影響不小，從今年大陸賀歲檔電影先行全部喊停後，國片《可不可以，你也剛好喜歡我》和《孤味》也確認延檔，近期好萊塢大片《007：生死交戰》和《花木蘭》同樣跟進延期，令電影圈人士擔心不已。

事業運強 恐晚婚

曹佑寧和陳妤在《可不可以，你也剛好喜歡我》中，有曖昧情感。（圖／華映娛樂提供）

《可不可以，你也剛好喜歡我》緊急宣布延檔，演員們的心情難免受影響。片中飾演占卜社社長的陳妤，常透過塔羅牌等方式，為自己的感情尋求解答，這回她就比照電影，帶著曹佑寧前往台北市饒河街夜市占卜。

選擇鳥卦占卜的陳妤，最關心的當然是工作運勢，紫涵老師告訴她：「妳的事業心非常重，有妳參與的作品都會非常不錯，可由妳帶旺整個作品。」更指出今年二十五歲的陳妤，會一路旺到三十四歲。對於終身大事，陳妤也很好奇，但紫涵老師表示：「因為妳太專注在事業，所以會比較晚婚，三十二到三十四歲之間是有機會的。」

避開南方 躲肺炎

片中飾演占卜社社長的陳妤，喜歡以塔羅牌預測運勢。（圖／華映娛樂提供）

聽到陳妤的工作運勢相當被看好，一旁的曹佑寧笑著說：「這部電影就靠妳了。」並趕緊找了一旁的紫柔老師，以塔羅牌預測自己的健康狀況，老師竟告誡他：「你氣管不好，身體比較虛，這半年最好不要往南方去，不然很可能會感染新冠肺炎。」曹佑寧一聽，急忙向經紀人詢問接下來的通告，確認沒有往南方跑的行程後才安心。

此外，曹佑寧還詢問紫柔老師，到底要在運動圈還是演藝圈發展比較好，因為這是他困擾已久的問題。幸好老師跟他說：「不管在哪個圈子，現在都是增進自己實力的最佳時機，有了實力，貴人自然來，因為你一生就是貴人運特別旺。」雖然電影延期上檔，但二位主角一個本身事業運旺、一個貴人運強，靠他們的運勢加持，相信電影還是會賣出好成績。

特地為戲學習塔羅牌的陳妤，這回以鳥卦占卜工作運勢。（圖／焦正德攝）

場地提供：聖天堂姊妹命理諮詢

地址：台北市饒河街220-1號

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:曹佑寧以塔羅牌算自己的身體狀況，被老師提醒要小心防疫。（圖／焦正德攝）

老師表示陳妤的工作運勢超旺，讓她非常開心。（圖／焦正德攝）

(中時電子報)