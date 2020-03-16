影視歌三棲的周杰倫，近日宣布再戰主持綜藝，攜手Netflix推出首部華語實境秀《周遊記》，3月21日起每周上架一集。節目全季以周杰倫的金曲貫穿，標榜「無腳本、無人設、無規則」，真實記錄巨星私下風采。

蕭敬騰&周杰倫（圖／翻攝自周杰倫IG）

日前《周遊記》的嘉賓名單釋出，除了有蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒和片寄涼太等男神，服裝設計師山本耀司也來參一咖；固定班底則有周董的御用化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖，以及曾登上《美國達人秀》的魔術師蔡威澤，華麗陣容讓粉絲期待不已。

林俊傑&周杰倫（圖／翻攝自周杰倫IG）

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(中時電子報)