影視歌三棲的周杰倫，近日宣布再戰主持綜藝，攜手Netflix推出首部華語實境秀《周遊記》，3月21日起每周上架一集。節目全季以周杰倫的金曲貫穿，標榜「無腳本、無人設、無規則」，真實記錄巨星私下風采。
日前《周遊記》的嘉賓名單釋出，除了有蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒和片寄涼太等男神，服裝設計師山本耀司也來參一咖；固定班底則有周董的御用化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖，以及曾登上《美國達人秀》的魔術師蔡威澤，華麗陣容讓粉絲期待不已。
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(中時電子報)
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日前《周遊記》的嘉賓名單釋出，除了有蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒和片寄涼太等男神，服裝設計師山本耀司也來參一咖；固定班底則有周董的御用化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖，以及曾登上《美國達人秀》的魔術師蔡威澤，華麗陣容讓粉絲期待不已。
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