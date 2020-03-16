雖然新冠肺炎肆虐，仍止不住中天主播周玉琴血拚的心，2月28日有讀者直擊她拎著戰利品，現身台北101的美食街。只見她一度被香噴噴的泡芙吸引過去，接著雙腳前後游移，上演一段「該吃與不該吃」的內心戲，最後仍選擇清淡的越式河粉，似乎很在意身材。

（圖／翻攝自周玉琴臉書）

本月將滿50歲的周玉琴雖然戴著口罩，仍可見她臉上皮膚幼咪咪，身材也相當窈窕。有趣的是，當晚她還在臉書上傳一張免治馬桶遙控器的照片，讚嘆「原來101有這種廁所啊」，看得出相當滿意百貨的尊爵服務。

（圖／讀者提供）

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（圖／翻攝自周玉琴臉書）

(中時電子報)