2015年，HowHow與歌手鄧福如（阿福）被抓包十指緊扣去台北市西門町看電影，還一起逛內衣店，讓戀情浮出水面。去年西洋情人節2人登記結婚，婚後仍鮮少同框，但上個月本刊直擊，夫妻倆選在結婚一周年後重遊西門町，不僅約會行程與當年大同小異，放閃模式更是如出一轍，婚後感情更加黏著。

2月18日晚間七點，HowHow和阿福現身台北市的樂聲影城，觀看南韓影帝河正宇主演的《陰櫥》。為了不讓明星老婆拋頭露面，體貼的HowHow獨自前往服務台畫位，阿福則在一旁靜靜等候。

HowHow取完票，夫妻倆就並肩走進巷子裡，雖然路程只有短短幾步，HowHow仍「老公力」爆棚，一手摟住阿福的腰。二人走到定點後，阿福開始擺POSE，HowHow則屈膝為愛妻拍網美照，直到阿福拍得心滿意足，才走回影城看戲。

HowHow不時摟住阿福的纖腰，2人彷彿就像熱戀中的情侶，看不出在一起已超過五年。（圖／本刊攝影組）

晚間9點20分，HowHow和阿福走出戲院，緩緩地往停車場方向前進，HowHow依舊霸氣伸手勾住阿福的纖腰，看似一刻都不想分開。期間路過玩具店，童心未泯的夫妻倆立刻入內，但逛不到五分鐘便空手離去；最後HowHow駕駛百萬名車，載阿福返回愛巢共度甜蜜時光。

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返家前，HowHow和阿福逛了玩具店但空手而歸。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)