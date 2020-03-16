台北市1名陳姓小模，2017年3月在南港萬象大樓地下室被嫌犯程宇姦殺，當時1名險些成為程宇下手目標的櫃姐小桃（化名）如今出面控訴，她雖然未被程宇性侵逃過一劫，但現任男友卻跟程宇沒兩樣，不但無套內射讓她懷孕，還上網到處約砲，已有多名被害女子聯繫小桃，打算組成「射後不理自救會」控告該名渣男。

小桃表示，王男曾在速食店、美髮店和酒店、牛郎店工作過，2人交往初期他甜言蜜語，每天問候，後來主動告知他是在牛郎店工作，為了要給小桃和腹中孩子一個未來，願意辭掉工作回去美髮界，小桃為此深受感動，以為自己跟王男可以嘗相廝守，沒想到交往後小桃才發現王男有極度性暴力傾向，而且性需求相當大，1個女生根本無法滿足他。

王男曾在小桃懷孕9個月時，不顧母子安危，硬上小桃。（圖／本刊繪圖組）

懷孕後的小桃以為可躲過一劫，沒想到王男竟在小桃懷孕9個月之際，再次動起邪念，強逼小桃與他行房，小桃不斷哀嚎求饒，表示因為自己即將生產，不宜從事性行為，王男卻突發奇想：「不然我們走後門（肛交）。」再度性侵小桃得逞。但直到小桃生下孩子後，王男都未曾前往探視，讓小桃陷入產後憂鬱，多次服藥、自刎企圖輕生。

小桃在臉書PO出自己悲傷的心情，卻意外收到多封女子的私訊，其中不只受害當事人，還有受害者的家人和朋友，皆指證歷歷表示王男曾經性侵她們，小桃這才驚覺自己深愛的男人就是個渣男，便與他攤牌希望他可以回歸家庭，但王男卻不以為意大方承認自己就是個渣男，還強調都是女生主動倒貼他，更表示：「她們都該死。」

最讓小桃害怕的是，王男曾經對她表示自己支持鄭捷在捷運上隨機殺人，「接近我的女生都該死，把她們騙上床剛好而已。」過去曾經深愛過的男人，如今竟是這副嘴臉，讓小桃相當驚恐。

小桃因遭王男霸王硬上弓意外懷孕而崩潰，曾拿刀自捅企圖輕生。（圖／黃威彬攝）

對於遭控對10多位女子射後不理，本刊致電王姓男子，他喊冤全都是不實指控，也反問記者若是真有涉嫌性侵，為何他沒有遭到檢調單位約談？記者另外問起小美提告性侵的官司，王男卻避之不談，表示自己已經被不起訴處分，不清楚還要多談什麼，「如果真有其事（性侵女生），歡迎來告我。」

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(中時電子報)