櫃姐小桃（化名）控訴自己的王姓男友不但在她臨盆之際硬上她，還多次於網路邀約不同的少女見面，進而性侵得逞，受害者透過管道與小桃聯繫，她才驚覺自己深愛的男人就是個惡狼；且小桃與受害者都深刻感受到，王男口味重鹹，不只喜歡在女生生理期間霸王硬上弓，還喜好模仿A片綑綁情節，更不喜歡戴保險套，十分不尊重女性。

小桃回憶，當初自己月經來，王男卻強行闖紅燈，將自己當作「吸血鬼德古拉」，並信誓旦旦告訴小桃：「懷孕期間內射不會懷孕。」直到小桃發現月事多月未到，才驚覺已經懷孕。

另位受害者小美告訴本刊記者，自己也在生理期遭王男硬上，還爆出王男更愛模仿日本成人片中的「捆綁術」，若小美不肯，王男便拳腳相向，獨特的性癖好加上威嚇手段，讓小美吃不消。

王男有嚴重的性怪癖，愛模仿日本A片中的「捆綁」，若女方不從就一陣暴打。（圖／報系資料照）

對於遭控對10多位女子射後不理，本刊致電王姓男子，他喊冤全都是不實指控，也反問記者若是真有涉嫌性侵，為何他沒有遭到檢調單位約談？記者另外問起小美提告性侵的官司，王男卻避之不談，表示自己已經被不起訴處分，不清楚還要多談什麼，「如果真有其事（性侵女生），歡迎來告我。」

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(中時電子報)