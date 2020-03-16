在酒店擔任牛郎的王姓男子，遭多名女子爆料涉嫌性侵，且有獨特性癖好，若是不從，就會對女孩拳腳相向，讓她們相當懼怕。多名受害者聯繫上有同樣遭遇的王男現任女友小桃（化名），她們互相傾訴後才發現，王男的招數根本如出一轍，先鎖定涉世未深的年輕妹子，再邀約到MTV，最後性侵得逞，甚至還提醒對方「要記得吃事後丸」，渣男行徑令人不齒。

小桃指出，王男常邀約嫩妹至MTV或是旅館見面機會，再藉機性侵，受害者近10人，且都是10幾歲至20歲出頭的年輕美眉，王男似乎利用少女涉世未深，不想奔走於法院之間，選擇隱忍的弱點，而持續囂張行事。

受害者小美告訴本刊，她是在16歲時與王男交往，當時王男不顧小美未成年，時常強迫和她發生性行為，除了不戴保險套，還硬要內射小美，並逼她服用事後避孕藥，更時常在小美月經期間霸王硬上弓，讓她相當受挫。

7年前，小美曾向王男提出強制性交告訴，但最後卻被檢方認定是合意性交，此事無疾而終，王男則逍遙法外，小美希望王男可以得到制裁，避免更多少女受害上當。

對於遭控對10多位女子射後不理，本刊致電王姓男子，他喊冤全都是不實指控，也反問記者若是真有涉嫌性侵，為何他沒有遭到檢調單位約談？記者另外問起小美提告性侵的官司，王男卻避之不談，表示自己已經被不起訴處分，不清楚還要多談什麼，「如果真有其事（性侵女生），歡迎來告我。」

王男在外到處染指少女，還將捷運殺人魔鄭捷視為偶像。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)