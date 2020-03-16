小桃（化名）長期遭男友王男的性暴力，在生下2人的小孩後，為了家庭她還是選擇隱忍，直到她在臉書上收到多封來自不同女子的私訊，控訴均曾遭受王男伸出狼爪，為了討回公道，小桃與其他近10名受害者打算組成「射後不理自救會」對王男提告，要將惡狼繩之以法。

小桃轉述，許多被害女子告訴她，王男的套路大同小異，都先是在交友軟體撩妹，如「寶貝，你好美喔！」「我們見面吧，讓我陪你吧！」讓女子暈船，再藉機邀約見面後性侵得逞。事後不只有眾多受害者向小桃聯繫，還有受害者的朋友和家人告訴小桃王男有多渣。

王男為了邀約女生見面，利用甜言蜜語攻勢，讓女生暈船。（圖／讀者提供）

王男不只趁女生有酒意時趁機帶到廁所性侵，還有將未成年的小女友帶到摩鐵談分手，卻趁機強暴，多名受害者出面指證歷歷，希望王男可以得到法律制裁。

受害者B女的朋友也曾傳訊息給小桃，表示B女曾被王男強拉去廁所性侵。（圖／讀者提供）

事實上，在得知王男在外的惡行惡狀時，小桃還曾多次與王男攤牌，表示已經有多名受害者向她哭訴，希望他可以擔起一個做父親的責任，不要再遊戲人間，但王男卻指著小桃的鼻子大罵：「我跟你只是有個孩子，沒有結婚，我們之間沒有任何關係。」且矢口否認在外頭有性侵別的女生，不但要小桃閉嘴，甚至大嗆：「通通來警局對質。」讓小桃心灰意冷。

對於遭控對10多位女子射後不理，本刊致電王姓男子，他喊冤全都是不實指控，也反問記者若是真有涉嫌性侵，為何他沒有遭到檢調單位約談？記者另外問起小美提告性侵的官司，王男卻避之不談，表示自己已經被不起訴處分，不清楚還要多談什麼，「如果真有其事（性侵女生），歡迎來告我。」

受害者A女的母親表示女兒遭到王男施以性暴力，提分手時還遭對方性侵。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)