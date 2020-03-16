長相甜美的小桃（化名）控訴自己的王姓男友在她臨盆之際硬上她，還利用交友軟體約嫩妹見面進而性侵得逞，讓眾多受害者身心受創。小桃想起3年前的南港小模姦殺案，兇手程宇也是透過各種手段接近女性，再加以性侵，小桃感嘆當初身邊的朋友被程宇騷擾時，就應該揪出來，不讓他再對其他女生下手，甚至還造成1條年輕生命隕落，因此已聯合其他受害者，要向王男提告。

「我不想再看到下1個受害者，也不願意我曾愛過的人變成第2個程宇。」小桃強調，她已經與其他受害者決定，要勇敢站出來控訴王男這匹惡狼，並對他提出刑事告訴，希望不要再有更多無辜女孩受騙上當。

「我們希望他被關起來得到教訓。」小桃表示，用「可怕」來形容王男一點都不為過，因為他不僅仇視女性，認為所有接近他的女生都該死，更將捷運殺人魔鄭捷視為偶像，為了防止遺憾發生，她必須勇敢起來，出面揪出這匹惡狼。

小桃也沉痛的說，未來她將獨自扶養自己與王男的孩子長大，「我希望孩子永遠純真，也永遠都不會告訴孩子，爸爸是1個這麼糟糕的人。」

犯下南港小模姦殺案的兇嫌程宇，曾邀約過小桃，小桃雖幸運逃過一劫，卻又再次遇到渣男。（圖／報系資料照）

精神科醫師楊聰財表示，當伴侶明顯同理心低、不尊重人，甚至充滿了「順我者生、逆我者亡」心態，代表這類人具病態人格，要保持距離，以策安全，另外王男充滿「仇女」心態，用強制性行為來展現自己的男性特徵、增加自己的自信，某方面來講是他應該是相當自卑，才會希望從性行為中獲得對自己的認可。

律師葉書佑表示，依《刑法》第221條，如果男方在違反女方意願的情況下以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反意願的方法而為性交者，就涉嫌強制性交罪，女方得以提起刑事告訴，可以處3年以上10年以下有期徒刑。「王男不顧即將臨盆的小桃，依舊侵犯小桃，若是將來罪行成立，刑責恐會被加重。」

對於遭控對10多位女子射後不理，本刊致電王姓男子，他喊冤全都是不實指控，也反問記者若是真有涉嫌性侵，為何他沒有遭到檢調單位約談？記者另外問起小美提告性侵的官司，王男卻避之不談，表示自己已經被不起訴處分，不清楚還要多談什麼，「如果真有其事（性侵女生），歡迎來告我。」

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(中時電子報)