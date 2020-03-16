慷慨解囊50萬美元之後，爵士隊中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)再度探頭問候大家，他上傳影片談論近況，看來他心理調適得不錯。雖然一度被圍剿，總是有爵士球迷在背後挺他，從小在法國長大，身處異鄉陷入困境也讓他後悔自己的幼稚行為。

「大家好嗎，我是戈貝爾，跟各位報告一下近況。我首先要謝謝你們帶給我正面支持能量，感激不盡。我自覺狀況每天都有改善，感謝猶他州(爵士主場)、奧克拉荷馬市(雷霆主場)以及我身旁的醫護人員。我希望大家時時牢記用肥皂勤洗手，不要碰觸臉、鼻、眼睛，不要碰觸他人。保護自己也保護身邊的人。」

戈貝爾最後說：「希望我當初嚴肅一點看待疫情就好了，我希望大家一起努力，只要團結我們一定辦得到。祝大家平安。」

NBA目前已有3人染上新冠肺炎，另兩人是戈貝爾的隊友與對手。染病之後的戈貝爾變得很乖，如果他之前不要擺出那麼輕慢的防疫態度，現在也不會被修理得這麼慘。

(中時電子報)