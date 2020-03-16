資深藝人董至成日前驚爆與結婚21年老婆羅若芸傳出婚變，女方甚至不打算拿贍養費也要趕緊離婚，但隨後又爆出外遇兒子女游泳教練的「女女戀」。事隔多日，董至成近期也上節目透露，過去幾年的血汗錢全給了妻子，並向她喊話：「希望能留一點錢給我。」

董至成與羅若芸日前達成離婚協議，男方表示會將4000萬房產過戶給妻子、財產分對半、孩子監護權歸女方所有，且會送孩子到國外讀書，一直到大學的學費由董至成負責。被問到跟老婆見面時想說些什麼？董至成近日在節目《單身行不行》表示，希望老婆能將不動產過一半給他。

董至成說：「聽說你名下還有一筆滿可觀的積蓄，我現在可是什麼都沒有了，我要是淨身而出跟你離婚，我等於是人財兩失，希望你能留一點給我，讓我能繼續生活下去。」

董至成表示，這樣的作法對大家都公平，因為這些不動產跟積蓄，也是結婚之後自己拚了老命賺的，而妻子開始上班賺錢也是這一年發生的事情，「也就是說他這20年都沒有上班，你覺得你有幾千萬可以去買店面、可以去置產，還有積蓄。」

董至成不禁質疑，「那些錢是從天上掉下來的，還是隔壁老王拿給你的？是老子的血汗錢！我覺得你就算給我少一點，我都可以接受，因為你對孩子好一點，這我都可以認同。」最後，他表示，現在就是把事情交由律師處理，希望能藉此爭取到屬於自己的權益。

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(中時電子報)