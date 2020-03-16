新冠肺炎疫情於全球持續延燒，世界衛生組織（WHO）宣布進入全球大流行狀態。續公主遊輪後，歌詩達郵輪義大利總公司因應疫情發展，宣布即日起至4月3日主動暫停全球航線營運。

歌詩達郵輪指出，自新冠肺炎疫情爆發至今，歌詩達郵輪遵循世界衛生組織指引，嚴格落實船上防疫措施，並積極配合各國遏止疫情蔓延的政策，率先於1月25日主動暫停所有從中國大陸母港出發的航次。

歌詩達郵輪表示，若旅客目前正搭乘歌詩達郵輪，將依原訂計畫繼續進行，至結束航程下船後才不再提供載客服務。公司將密切與旅行社業者合作，為旅客解決後續取消航程問題。若欲洽詢退換票事宜，可洽詢原訂購旅行社、並提供相關旅遊文件，以處理後續退款事宜。

歌詩達郵輪總裁Neil Palomba表示，公司擁有超過70年豐富的海上客運經驗，多年來協助數以百萬計的旅客實現義式海上假期的夢想。公司有責任為保障所有旅客及船員的健康安全而做出全球停航決定，也隨時準備好在不久的未來為旅客竭誠服務。

(時報資訊)