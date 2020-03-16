中央疫情指揮中心15日公布，台灣新增6例新冠肺炎境外移入個案，其中一例還是北部高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台、12日出現症狀。對此，網路上炸了鍋，許多人上PTT發問，還有不少人用刪減法，想要肉搜出對方是國立還是私立高中生。

15日指揮中心召開記者會公布了6例境外移入個案，其中案59為一名北部高中男生，教育部表示，個案班級依規定停課14天，學校暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消老師以跑班的方式授課。

指揮中心說該生在1月出國和家人同遊希臘，直到3月5日返台後才出現症狀，疫情指揮中心指揮官陳時中就坦言，由於個案在國外時間長，回台已久，課外活動也多，這對疫調來說是相當大的壓力。

確診訊息被揭露後，許多網友開始到網路論壇議論紛紛，有人到PTT狂發問「哪一類家庭父母有財力讓孩子在歐洲玩快兩個月才回國上課？」、「父母怎可能開學後還放孩子爽玩好幾天延後回來上課？」

也有網友說「用旅遊史背景，可以大幅縮小其所念的學校範圍」、「這孩子八成含著金湯匙出身的」、「感覺是高三生」、「靠學測考得好有學校了啊想什麼」、「說不定他家口袋深到不在乎他學業啊」、「勿用窮人心態看正常家庭」、「捷運地點正確」、「不見得是高三，說不定是特殊體制的」。

(中時電子報)