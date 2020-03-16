新店隨機殺人案引發社會譁然，死刑議題再度受到關注，廢死聯盟在臉書PO出電視劇《我們與惡的距離》台詞，讓全國公務人員協會榮譽理事長李來希動怒，要他們「收回廢文」。

王姓男子因與妻子吵架，就拿生魚片刀在街上隨機殺人，造成他人枉死，被捕後聲稱有精神疾病，引起眾怒。對此，廢死聯盟昨（15）日在臉書分享《與惡》台詞，「我哥是殺了很多人，但我跟我家人連活下去的權利都沒有嗎？」「一個民主法治國家要靠殺人才可以撫慰人心，保障我們的安全。這個我沒有聽過，這太荒謬了」。

PO文引來李來希不滿，在臉書表示，隨機殺人案又發生了，社會各界群情激憤，嚴懲凶嫌自屬當然，「廢死聯盟又發廢文，看了讓人吐血」。

李來希截取其中一句話「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」，說得真好，問題是選這個時候說這些話的目的又是什麼？是為了替殺人犯脫罪？也回廢死聯盟一句「全天下沒有一個爸爸媽媽，要把花一輩子心血養大的孩子讓人殺死。」

李來希更怒嗆，「敬告廢死聯盟的廢人們！夠了吧！我們受夠你們的廢言，請收回你們的廢文！拜託！」

不少網友對於廢死聯盟的PO文也相當氣憤，表示「覺得廢死聯盟的言論才是帶給受害家屬二次傷害」、「講的那麼輕鬆，因為死的不是你（妳）家的人」、「以命還命，天經地義」。

(中時電子報)