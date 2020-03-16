雲朗觀光集團旗下雲品國際（2748）公布2019年財報，營收創23.8億元新高，年增39.4％，但毛利率30.64％、營益率11.44％雙創新低。加上業外虧損擴大，稅後淨利1.83億元，年減13.05％，每股盈餘（EPS）2.8元，分創近4年、近5年低點。

雲品董事會日前已通過盈餘分派案，考量未來業務發展擬累積淨值，以從事國際投資布局，擬配息1元、配股1.5元，合計派利2.5元，盈餘配發率約89.29％，創歷年新高。以13日收盤價40.1元計算，現金殖利率約2.49％。公司將於5月27日召開股東常會。

雲品2019年第四季營收創6.69億元次高，季增30.63％、年減1.39％。毛利率33.83％、營益率15.32％，優於第三季25.58％、3.78％，低於前年同期36.6％、19.14％。稅後淨利0.71億元，季增達9.55倍、但年減29.88％，每股盈餘1.1元。

雲品去年營收成長、但獲利反向下滑，公司表示，主因適逢大環境市場競爭激烈、餐飲市場進入盤整階段，館外餐飲的頤品新店北新館、桃園民生館宴會較前年減少，加上發行公司債的利息認列與IFRS 16租賃新制影響，相關認列費用增加，均削弱獲利表現。

雲品對此積極拓展館外餐飲業務多角化布局，2019年餐飲業務營收比重逐步攀升，包括聚焦中高端宴會市場的「頤品」及「頤璽」，以及君品酒店頤宮中餐廳蟬聯米其林三星優勢，於旺季期間婚宴、尾牙宴會承辦及外燴訂單需求提升。

其次，雲品持續擴大婚宴平台「君品Collection」業務規模，目前國內外結盟合作據點已達43個，逐步推升對館外餐飲業務營收貢獻占比。同時，公司持續致力優化日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店等住房業務，以及館外餐飲業務等營運體質持續改良、業務組合結構優化等。

由於去年春節旺季落於2月、加上新冠肺炎疫情致使館外餐飲的工商訂單遞延，雲品2020年2月自結合併營收1.21億元，月減57.41％、年減32.1％，為近1年半低點。累計1～2月合併營收4.07億元，年減8.95％，仍創同期次高。

雲品表示，由於每年春節落點不一、單月比較基期不同，就業界慣用的前2月營收觀察，公司住房營業表現相對持穩。而館外餐飲的工商活動訂單遞延導致營收有所下降，但總體來看雲品所受影響較小，期待在疫情趨緩後，上半年遞延訂單效益能有機會挹注整體營運。

雲品審慎落實飯店館內消毒防疫，3月起將公共區域所有空調設備加裝TAF驗證的UVC紫外線燈組，台北君品更增設FLIR紅外線熱像測溫儀。同時，推出日月潭雲品、台北君品國人住房、餐飲優惠，挹注228連假國旅需求增溫，日月潭雲品連假住房率達99％水準。

面對疫情致使訂單遞延的不利影響，雲品對首季營運維持審慎保守態度，將持續優化服務與產品，並持續推動「君品Collection」宴會平台、「皇家薇庭」委託經營管理及外燴等多角化業務布局，盼疫情過後持續挹注整體營運體質穩健，並創造更強勁的成長動能。

(時報資訊)