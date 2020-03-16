橙的(4554)公布2019年營收3.47億元，年減7.37％，稅後淨利為0.05億元，為三年來首度轉盈，每股盈餘0.25元。董事會決議通過擬配發每股現金股利0.1元，也是三年來首次配息。

橙的表示，2019年因落實優化客戶及產品結構，除了積極擴大於歐美地區及日本地區AM市場，運用新世代TPMS產品打入輪胎通路、汽車百貨通路等AM市場客戶，搶攻新車及保有車輛加裝TPMS的市場商機，尤其日本客戶主要針對卡車TPMS系統下單力道增溫，挹注來自日本地區營收大幅成長1.2倍。

為避免大陸OEM轎車TPMS價格戰，公司也看準重型卡車、客運等大型車輛TPMS系統加裝需求，全力布局大陸重型車輛利基型市場，切入鄭州宇通、北汽福田等主要TPMS供應商夥伴，帶動整體毛利率由2018年的34.93％成長至38.02％。

橙的2019年AM、OEM營收占比分別為74.76％、25.24％，自切入大陸宇通汽車TPMS的OEM供應商後，來自卡客車OEM業績表現有穩步提升，佔整體貢獻度達6.12％，而歐美地區持續著重AM市場的布局，運用不同策略與異業合作模式、研發新世代TPMS產品，帶動Orange TPMS品牌知名度持續提升。

(時報資訊)