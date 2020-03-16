國民黨主席江啟臣昨拜會高雄市長韓國瑜，並表明將全力支持韓國瑜，黨中央會做執政縣市堅強的後盾。韓國瑜也強調，目前高雄市的施政重心為「防疫第一、市政優先」。有評論認為，若國民黨中央只用這樣的方式挺韓，6月的罷免案應該會過關。此外，評論稱國民黨中央、藍軍政治人物過於輕忽這場罷韓所帶來的效應，韓若被雙殺，國民黨也會被雙殺。

江啟臣昨與韓國瑜閉門會談，主要討論防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題方面，會後都有共識要一起攜手合作，韓也表達對江啟臣擔任國民黨主席相當有信心。韓感謝江對高雄市政的關心，他表示自己與江的理念方向一致，會全力支持江的黨務改革。據《中評社》報導，若國民黨中央真的只用這樣的方式挺韓，6月的罷免案應該會過關。

該評論認為，民進黨對接下來的補選已有人事布局，未料國民黨卻一派佛系。「有些事，韓國瑜本人或市府不方便出手的，黨中央沒道理袖手旁觀」。然而，藍軍搶救韓國瑜不力，雖有說法稱動作太大，會刺激罷韓團體，但若不作為恐等同躺著等死。該評論認為，國民黨中央、藍軍政治人物過於輕忽這場罷韓之戰的效應，盧秀燕罷免案已被推動，新北市長侯友宜也別認為民進黨會保送他連任，韓國瑜若被雙殺，也是國民黨被雙殺。

(中時電子報)