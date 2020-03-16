工業電腦廠事欣科（4916）2019年合併營收77.94億元，年減8.33％，創歷史次高。毛利率22.71％、營益率負0.42％，為近4年再見虧損。不過，因業外顯著轉盈，歸屬母公司稅後淨利創3.26億元新高，年增達33.08％。每股盈餘（EPS）4.02元，亦創上市以來新高。

事欣科去年帳面上本業營運轉虧，主因受到持股20.53％的工具機子公司恩德營運顯著轉虧拖累。恩德2019年合併營收41.6億元，年減15.18％，歸屬母公司稅後虧損2.74億元、每股虧損1.39元，較前年獲利0.4億元、每股盈餘0.22元大幅轉虧，雙創歷史新高。

法人指出，事欣科本體營運雖受墨西哥新廠搬遷相關費用影響，營益率較前年下滑，但仍維持獲利，加上出售中壢廠房、業外認列2.42億元處分收益，使整體獲利逆勢改寫新高。至於子公司恩德因整頓德國孫公司Monforts虧損，侵蝕事欣科每股盈餘約0.69元。

事欣科2020年2月自結合併營收5.47億元，月增17.05％、年增13.34％，改寫同期次高。累計1～2月合併營收10.15億元，年減5.36％。若扣除恩德，2月合併營收約2.66億元，月增12.34％、年增19.67％。累計1～2月合併營收5.03億元，年增6.37％，雙創同期新高。

事欣科2月本業營收動能轉強，法人指出，主要受惠美國國防、安全金鑰等專案訂單出貨暢旺。同時，集團生產基地集中於美國及墨西哥，2月營運未受新冠肺炎疫情影響，加上部分訂單遞延出貨效益，均使2月營收成長動能增溫。

展望今年，事欣科墨西哥新廠營運漸入佳境，本業的工業電腦新增專案多元，可望持續挹注旺季營運成長動能，法人看好首季淡季不淡，上半年營運可望續揚，今年營運將優於去年。而恩德在調整結構後營運可望持續改善，降低對母公司獲利負面影響。

(時報資訊)